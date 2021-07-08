第23屆「讀者文摘信譽品牌」調查公布，信義房屋第14度榮獲最高榮譽「白金獎」，再度成為消費者最信賴的房仲類品牌，不畏疫情紛擾，還能獲得消費者最高肯定，顯見信義房屋不只從線上至線下服務一致，同時更堅持企業社會責任、持續不斷創新，房仲第一品牌的形象深植消費者心中。

「讀者文摘信譽品牌」委託知名市調公司Catalyst Research調查，訪查來自台灣地區、香港地區、菲律賓、新加坡及馬來西亞五大市場共8000名受訪者，今年台灣地區共有26間企業榮獲最高榮譽「白金獎」，主辦單位表示得獎企業在疫情下快速應變，對內調整營運策略，對外則提供防疫期間客戶與消費者最需要的服務與安全，其中信義房屋提供多項創新數位服務，讓服務不因疫情而打折扣，進而增加客戶對品牌的好感度，成為客戶防疫期間最信賴的房仲品牌。

疫期期間，信義房屋利用三大線上看屋服務模式「智能賞屋」、「互動看屋」、「視訊看屋」，讓消費者可即時與業務同仁連線看屋，清楚了解現場屋況，方便客戶在家賞屋零接觸；接著更推出「無接觸服務」，不止可以無接觸方式委託售屋，簽約也可透過視訊方式進行，有看屋需求的消費者，則可進入信義房屋官網線上賞屋，若洽談、斡旋有必須進入分店的需求，則一律採取預約制，盡量減少接觸機會。

消費者在線上即可利用信義房屋DiNDON智能賞屋一鍵變裝。(圖/信義房屋提供)

信義房屋40年來堅持「以人為本」、「先義後利」積極照顧六大關係人，除了過去多項優質服務外，近年來同仁也積極成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔，疫情期間亦主動協助社區防疫措施，甚至主動提供椅子給排隊領口罩而久候的長輩…等，未來將持續集眾力合眾智，帶動產業正面影響力，將企業社會責任擴散至全台每一個企業，並以好服務、好工作、好生活為基礎，在全球疫情逆境中創造信義永續好生活。