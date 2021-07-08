中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒再延長至7月26日，並公布「適度鬆綁措施」，其中民眾最關心的餐飲業是否開放內用，指揮中心宣布，餐廳、傳統市場、夜市、百貨賣場美食街或美食區等餐飲場所，可在符合指揮中心指引下開放內用。

針對餐飲業防疫措施，食品藥物管理署署長吳秀梅說明，現階段餐飲場所可提供外帶服務，適度鬆綁之下餐飲業可能想提供內用服務，請業者務必遵守食藥署的餐飲防疫規範。

如欲開放內用，餐飲業者落實實施顧客實聯制，落實顧客衛生防護措施，除用餐外全程戴口罩，並保持顧客用餐距離；吳秀梅說明，如果沒有隔板隔間，桌與桌之間須至少1.5公尺的距離，顧客之間也要但不一定可行，因此用隔板隔間是建議的方式。

供餐方式以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主。另外也要管制人流，營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉污染；提供酒精類飲料者，將進行營業時間管制。

餐飲從業人員健康管理方面，應盤點相關工作人員及造冊、訂定餐飲從業人員分流上班計畫、訂定健康監測計畫，包含人員名單及異常追蹤處理機制，並且落實體溫量測、健康狀況監測及定期篩檢、並鼓勵安裝「臺灣社交距離App」。

另外，餐飲從業人員衛生行為：加強餐飲從業人員防疫教育訓練，落實戴口罩及勤洗手；外場人員口罩加面罩，內場人員口罩加帽子；保持從業人員用餐距離。餐飲場所需訂定環境清潔及消毒計畫、定時執行環境清潔及消毒、增加廁所衛生清潔及消毒頻率。

吳秀梅強調，餐飲場所如出現確診者，應暫停營業至少3日，最後一位確診者離開該場所起14日需按照衛生機關安排，每3到7日做採檢；恢復營業後11天僅能提供外帶，不得內用。