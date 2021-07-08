新北市政府文化局與新北市歷屆樂壇新星聯手，推出《新星的祝福》音樂計畫，首波將由國內知名大提琴家謝孟峰演奏。（新北市文化局提供）

新北市文化局聯手新北市歷屆樂壇新星，推出《新星的祝福》音樂計畫，邀集6位新北市樂壇新星輪流帶來6支精采的古典樂曲，希望將音符化做祝福，獻給在第一線打拼的抗疫英雄；表演可在7月8日起每周四晚上8時，於新北市文化局、新北市藝文中心youtube和臉書粉專免費觀賞。

新北市2016年起推動「新北市樂壇新星」，培育國內具潛力的青年音樂家，這次的《新星的祝福》計畫邀請歷屆樂手，帶來線上演出，包括知名大提琴家謝孟峰、鋼琴家曹揚、聲樂家林映旻、薩克斯風音樂家陳得謙、古箏音樂家林汶儀，及中提琴家王敏玲將會接棒演出。

「期待不久的將來，能在音樂廳裡與所有的觀眾相遇！」謝孟峰表示，身為新北市市民，特別感謝所有奉獻的醫護人員及新北市政府第一線抗疫的工作人員，他將演奏巴哈的《無伴奏大提琴組曲第六號：阿勒曼舞曲》為英雄帶來祝福，同時，他並鼓勵民眾疫情期間好好待在家保持健康，讓疫情早日平息。

新北市文化局表示，正值新冠疫情肆虐，新北市為感謝醫護、警察、交通、消防、民政及環境清潔消毒人員等第一線抗疫英雄的努力付出，《新星的祝福》透過數位平臺推廣音樂藝術，讓藝術與文化在黑夜中不缺席，即使藝文場館暫時未開放，藝術的力量依然可以透過數位平台，無遠弗屆的撫慰每一個人。