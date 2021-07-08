中國外交部駐香港特派員公署微信公眾號8日下午通報，針對美國白宮7日宣布延長所謂「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」、延續有關涉港制裁措施，中國外交部駐港公署發言人對美方這種不思悔改、錯上加錯的干預行徑表示憤慨和譴責，對美方一再插手香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，美方出於搞亂香港、打壓中國的企圖，故意歪曲「一國兩制」，大肆插手香港事務，給各種「反中亂港分子」撐腰打氣，為在各種國際場合炒作涉港問題搖旗吶喊，粗暴踐踏了國際法與國際關係基本準則，嚴重危害了中國的主權、安全與發展利益，嚴重破壞了香港的繁榮穩定。

發言人稱，但美方卻顛倒黑白、信口雌黃，妄稱中方在香港採取的舉措對美國的國家安全、外交政策與經濟利益構成威脅，蠻橫通過立法和行政手段推出涉港制裁措施。這種毫無底線、唯我獨尊、唯利是圖、唯恐天下不亂的強盜邏輯與霸權行徑早已臭名昭著，讓世人所不齒。

發言人指出，中國政府和人民維護國家主權、安全與發展利益的堅定決心不容低估，香港社會捍衛法治秩序、維護特區繁榮穩定的共同意志不容誤讀，特區在《國安法》和新選舉制度護佑下由亂及治、由治及興的歷史大勢不可逆轉。

在中國共產黨成立100周年、香港回歸24年後的今天，外部勢力任意對香港事務指手畫腳的日子一去不返，勾結「反中亂港勢力」在港興風作浪的日子一去不返，企圖通過施壓和制裁迫使我們吞下損害國家主權與安全苦果的日子一去不返。

發言人強調，美方在香港問題上作出了太多誤判，採取了太多惡劣行徑，留下了太多汙點。敦促美方反躬自省、改弦易轍，恪守國際法與國際關係基本準則，停止歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務，放棄任何藉施壓和制裁阻撓中方全面準確貫徹「一國兩制」的癡心妄想，否則必然遭到包括香港同胞在內全體中國人民的共同反對和堅決反制。