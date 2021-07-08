政府進行疫情微解封，在室內外運動場館（含健身房）的團體課程方面，教育部次長劉孟奇說，教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩一次；教室應依2公尺距離劃設安全距離標線，學員依標線位置上課；適度縮減堂數及人數，每堂課程間隔1小時，空堂期間應充分清潔消毒。

至於室內外運動場館裡的一對一教學課程，教練授課前須進行病原快篩，每7天快篩一次；教練上課時間全程佩帶口罩及護目鏡或面罩；教練應以示範指導取代觸碰，且不得從事運動按摩或接觸性輔助伸展等近距離課程。