健身房微解封 教練每7天快篩一次 上課戴口罩、護目鏡 15:052021/07/08 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 室內外運動場館課程微解封，教練每7天得快篩一次。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府進行疫情微解封，在室內外運動場館（含健身房）的團體課程方面，教育部次長劉孟奇說，教練授課前須進行抗原快篩，每7天快篩一次；教室應依2公尺距離劃設安全距離標線，學員依標線位置上課；適度縮減堂數及人數，每堂課程間隔1小時，空堂期間應充分清潔消毒。 至於室內外運動場館裡的一對一教學課程，教練授課前須進行病原快篩，每7天快篩一次；教練上課時間全程佩帶口罩及護目鏡或面罩；教練應以示範指導取代觸碰，且不得從事運動按摩或接觸性輔助伸展等近距離課程。 健身房、餐廳內用有條件鬆綁 微解封方案來了 20項微解封一次看 電影院、風景區都開放 #課程 #教練 #快篩 #室內外 #運動場館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和億生活逆勢展店且員工加薪 7／15添好運插旗台中勤美 11:182021/07/08 生活 神腦門市開賣家用快篩試劑 5大防疫家電優惠55折起 10:302021/07/07 科技 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 04:102021/07/08 焦點要聞 北市忠勤專案目前PCR全陰性 當地里長憂：篩檢數其實很低 10:512021/07/08 生活 中職》列入有條件鬆綁對象 職業運動下周復賽有望 13:442021/07/08 體育 疫苗＋篩檢 學者：台灣已達解封條件 04:102021/07/08 焦點要聞 航空樞紐如常運作的幕後功臣-機場維護員 11:302021/07/08 生活 環南市場「一家9人染疫」 黃珊珊：解隔陽每天好幾個 07:212021/07/08 生活 王傳一待戲殺青先快篩再返家 04:102021/07/08 娛樂新聞 《科技》2成網友入手快篩試劑 準確度為首要考量 09:442021/07/08 財經 新北家禽合作社2次全篩皆陰性 侯友宜：明再做一次 15:362021/07/07 生活 生活熱門新聞 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 16日起接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封規定這條最匪夷所思？他曝用這招萬無一失 - 生活 日本親友揭贈台AZ原因 男嘆：別再喊台日友好 - 生活 直播》新北加速疫苗接種 侯友宜：目標65歲以上715完成施打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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