王嫌自大陸進口各種口味的電子菸油，再分裝專賣牟利。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯在網路上以擴香瓶名義對外販售電子菸油。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄市一對夫妻檔，從去年中旬開始自大陸進口含有尼古丁的電子菸油來台，再進行分裝後轉賣，刑事局電信偵查大隊經偵辦後前往搜索，當場查扣包含35種品項、30毫升裝的電子菸油1萬5583瓶，市價近千萬元，是警方目前為止所查緝到的最大宗電子菸油分裝工廠。

電信偵查大隊在網路巡邏時發現，40歲王姓女子與許姓丈夫，原本從事美容商品網拍生意，去年王女看準年輕族群流行電子菸油，商機龐大，遂從淘寶及大陸地區以沐浴乳、洗衣精等商品名義，低價進口大量含有尼古丁成分的電子菸油，經分裝後在蝦皮等電商平台以擴香瓶為掩護，非法販售電子菸油，立即與高雄市苓雅分局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官趙期正指揮偵辦。

專案小組日前搜索王嫌住處，當場查扣尼古丁電子菸油成品計1萬5583瓶、半成品尼古丁菸油59.5公升(可分裝1900瓶)、訂單機、手機2支、空瓶3包、筆電、量杯5個及漏斗8個等證物。警方初估，嫌犯以每瓶300至450元對外販售，每月可賣出近千瓶電子菸油，不法獲利高達近千萬元，全案訊後，依違反藥事法移送地檢署偵辦，檢方諭令無保飭回。