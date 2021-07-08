中方研究團隊揭露，已研發了1款能不需要人類指示，就能利用人工智慧（AI）辨識，追蹤並攻擊敵方潛艦的無人潛艦。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，這由軍方資助的秘密研究專案上周已部分解密。而從刊出的相關論文中，得以罕見地一窺這無人潛艦在超過10年前，似乎就在台灣海峽實測的狀況。

目前並不清楚，為何中方選擇現在解密測試細節，但最近兩岸緊張已升高到數十年來的最高點。而如美日等國，也提高了萬一北京武統，將會介入的可能性。

China reveals secret programme of unmanned drone submarines since 1990s https://t.co/fdzFqnQ0ka — SCMP News (@SCMPNews) July 8 2021

哈爾濱工程大學水聲工程學院教授梁國龍與同僚說，這些無人潛艦大都獨立作業，但隨著技術升級，也能成群結隊巡航。而它的變體可以安置海底，一旦爆發戰爭時，就能加以啟動。

梁國龍等人在《哈爾濱工程大學學報》中發表的論文中指出，未來水下戰爭的需求，為無人平台帶來了發展新機遇。多數潛艦都有電腦，以幫忙辨識或追蹤目標，但聲納操作員仍需要眼耳並用，好判斷來艦是友是敵等重要問題，最後再由艦長做最後定奪。

論文中說，由於外在環境的複雜性，意味著人類通常需要不時微調聲納，以改善搜索和追踪結果。而在這款無人潛艦上，如情資獲取、目標偵測、評估，狀態和參數控制等，一切子系統都必須具備完全獨立的決策能力，使一些傳統潛艦技術對無人平台毫無用處。

儘管這些研究人員並未透露確切的位置，但論文內地圖的部分座標顯示，他們在東部省份福建沿海，在台灣海峽內或附近投放了1艘無人潛艦。他們設定好讓這艘潛艦在水下約10米深的地方，按照既定的路線航行。而在另一個地點，他們部署了能模仿潛艦噪音的模型，只要無人潛艦的聲納一接收到來自遠方的訊號，就會切換到戰鬥模式。

研究人員說，它會以六邊形的模式航行，並將聲納陣列指向各種聲源，而人工智慧則會設法過濾掉環境雜音，以確定目標的性質。接著它發射魚雷，擊中了模擬潛艦，但基於安全理由，魚雷內並沒有彈藥。而中方第一次在開放環境中，進行無人追蹤與擊沉潛艦測試，是在2010年。