【愛傳媒滾動力頻道專欄】現任萬芳醫院急診護理師的張皓鈞，高中時因一場學長返校分享就業心得的演講，劃開過往對護理師角色多為女性的認知界線，在聽見國內外對護理人員求才若渴的同時，張皓鈞也確認內心嚮往幫助他人的自我期待，決定走向護理師之路。

踏進醫護之門除了一圓自己助人的理想，張皓鈞也在第一線對護理師角色有了更清晰的觀察：「醫生就像戰場裡的軍師，以謀略建立重要的醫囑，護理師則像戰場裡的軍隊，以遵循醫囑為原則，搜集資訊和執行後續步驟，近一步搭起醫病之間互相了解的橋樑。」

護理人員足夠的專業知識是打造整體團隊默契缺一不可的元素，然而在高壓的環境之下，維持心理韌性的需求往往是護理人員常被外界忽視的區塊，張皓鈞受訪時說道「人不可能無限的付出而不充電，單向輸出遲早會被掏空，每個人充電的方法都不同，而我找到溯溪成為自己持續充能的秘訣。」

國小前張皓鈞曾借宿在桃園外婆家，田水與綠樹相映成趣的畫面佈滿他的童年，國小之後雖然隨父母回到都市叢林，內心仍難忘幼年山水傍身的生活景緻，這份念想帶著他在大學期間參加激流救援的訓練及考試，即使擁有急診護理師的身份後，仍活用排休考取溯溪協會C級教練等領域執照，笑稱此為充電的方法之餘，張皓鈞更將戶外與業內專業救護知識進行串接，實際用於隨行高山醫療團隊時，旅伴們有緊急需求的時機。

講起靈活運用時間和雙邊知識的斜槓行動，張皓鈞說道：「護理的本質就是照顧人，讓有需求的人感受到安心、舒適的照護感，是護理人員最重要的使命」不管在高山、縱谷或是人流繁忙的院內，助人的初衷是不變的，熱血的付出之外，張皓鈞的分享也如同重要的提醒：「扮演維護病人身心安康的角色時，醫護人員也需透過舒壓與充電維持內外的身心平衡，在這條特別的職業路途中，才是行走長遠之道。」

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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