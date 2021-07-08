三級警戒再延長2周至7月26日，不過有部分場所已微解封，例如開放民眾可至夜市、餐廳內用餐、美術館、博物館、電影院或健身房等，甚至可以組成9人以下的國內小型旅行團，不過仍要戴好口罩，並保持社交距離，此消息一出，引發網友討論，有些人坦言，就算微解封還是不太敢去健身房。

先前就有網友在PTT詢問，三級警戒開始後，許多休閒娛樂場所，例如百貨公司，就算沒被封館，但幾乎沒有客人敢去逛，假若7月12日解封，「電影院跟健身房開放後，敢去的人是多數還是少數？」。有趣的是，多數人表示敢去電影院，提到「如果有梅花座什麼的話就去」、「人數管制、抽風正常，可以考慮看看」。

另外，還有多數網友表示，不敢至健身房，「我就戴好口罩和防護面罩進電影院看，只差不能吃喝，但健身房不行，戴口罩會缺氧，不喝水會中暑」、「健身房戴口罩怎麼運動啊」、「健身房開放是不是有點誇張」、「內用和開放運動場館我覺得太誇張，其他沒意見」、「健身房都可以了，那室內5人也沒必要了吧」。

也有人認為，就算微解封，公共場所還是很危險，「應該也是有大膽的人，看電影將口罩拉下來吧！反正黑黑的，其他人也看不到，還能偷吃東西，敢去的人膽子都不會小，想要挑戰刺激的一定有，不是怕電影院空間，是怕同場觀眾人品」、「日本模式，準備迎接第二波」、「通風不良封閉場所都不會去，空氣傳播風險高」。