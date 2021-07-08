台中城市閱讀活動開跑，戲劇《一把青》女主角連俞涵將以自身經驗分享劇本的閱讀方法 。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市「2021城市閱讀」系列活動在7月開跑，邀請15名各領域專家以Podcast、網路直播和影片等方式暢談多元觀點。台中市文化局長陳佳君今天表示，將推出 11場主題講座及4場閱讀營隊，分享藝術品和老照片、劇本與繪本、飲食和市場、生活法律和健康姿勢等多元主題觀點，讓民眾體驗文字以外的閱讀方式。

文化局長陳佳君表示，「2021城市閱讀」活動將推出15場活動，因應疫情而將部分場次調整為線上活動，將邀請知名詩人向陽、戲劇《一把青》女主角連俞涵、社會學者李明璁、飲食文學大師焦桐、社群「台灣古寫真上色」創辦人王子碩等15名專家達人，以Podcast、網路直播和影片等方式暢談各領域多元觀點，7月17日首場活動邀請Podcaster「耳朵書籤」來分享書籍《梵谷手稿》。

Podcaster耳朵書籤說，他經常思考，當科技改變了閱讀行為，人們對於閱讀的價值觀也逐漸變化，從紙本到電子化、從視覺到聽覺，讓閱讀不再僅限於書籍中。他表示，《梵谷手稿》一書除了讓大家了解梵谷對藝術的獨特見解及生活的細膩觀察，只要在生活中開啟五感雷達，人人都能擁抱生命的美好。

台中市文化局表示，連俞涵將以自身經驗分享劇本的閱讀方法，了解演員如何從劇本中揣摩每個角色的性格故事，她善於運用各種生活的空檔，找尋閱讀的可能，例如出門前的玄關放著繪本、等車的幾分鐘空檔，只要翻個繪本書心情就會變得愉悅。