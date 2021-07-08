光學鏡頭廠—大立光(3008)公布今年第2季財報，單季合併毛利率為60.33%，季減4.41個百分點，為2016年第1季以來單季新低，單季稅後盈餘為29.59億元，季減44.31%，為2013年第3季以來新低，單季每股盈餘為22.07元；累計上半年每股盈餘為61.69元。

大立光今天舉行法說會，受到缺料、淡季及新冠肺炎疫情導致非蘋智慧型手機銷售低迷影響，大立光第2季合併營收為101.13億元，季減14.44%，為2019年第1季以來新低，營業毛利為61.01億元，季減20.26%，年減29.73%，單季合併毛利率為60.33%，季減4.41個百分點，年減8.3個百分點，為2016年第1季以來單季新低，營業淨利為50.52億元，季減20.4%，年減32.45%，營業淨利率為49.96%，季減3.74個百分點，年減9.17個百分點，稅後盈餘為29.59億元，季減44.31%，為2013年第3季以來新低，單季每股盈餘為22.07元；累計上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

若以產品組合來看，2021年第2季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占10%到20%。