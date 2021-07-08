隨著科技業成為這一波回台產業鏈的最大宗產業，捷運東環段的規劃陸續到位，將為內湖科技廠辦交易再添動能。據第一太平戴維斯統計，自2018年至今年7月，內科與潭美及週邊地區的大型工業廠辦及商業用地交易總計達682億元，其中廠辦即占8成，約561億元，土地則占2成。其中值得關注的是，今年截至目前為止，內湖廠辦交易已經累計達111億元，突破過往2年的全年內湖廠辦交易規模，交易明顯放大，更貢獻台北市3成的商用不動產交易量。

內科的新廠辦大樓吸引辦公升級及空間整合的企業，園區內廠商持續擴張或者區外企業移入置產都相當頻繁。近年來最大筆廠辦交易為台塑集團在2018年以187億元買下台北企業總部園區；另外，萬海集團則斥資37.6億元購買長虹建設位於舊宗段的新世代科技廣場；今年以來，科技業購置動能轉趨強勁，4月底聯發科以32.6億元買下瑞光路上的遠傳新世紀資通大樓；總部位於中和的威剛科技則陸續購入興建中長虹雲端大樓11個樓層，總金額達38.5億元；本週台灣立訊精密方以15.76元購買長虹建設興建中的長虹新銳科技大樓。

內湖科技園區在企業群聚效應明確，建物屋齡相對較新以及單價僅要市區半價的優勢下，成為台北市的商用不動產交易主力之一。供給量能穩定也是企業選址的重點，據調查，內湖科技園區再加上南側新明路工業區及潭美段，全區內現階段有18個科技廠辦案正在規劃興建及推案中，量體總計超過8萬坪，從推案數量來看，半數更座落在舊宗段；若由開發量體來看，潭美段及舊宗段兩區域由於可開發土地充足，基地規模較大，合計兩區量體將近6萬坪，長虹、華固、達永及宏普建設皆有廠辦案正在興建規劃中，不少案子更在預售階段就已售出。而去年初出售大南港土地案的國揚建設，也與中和羊毛及其他投資人共同購入舊宗段2100坪土地，將興建科技廠辦，鎖定企業的總部升級需求。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，內湖科技園區、北投士林科技園區以及南港是目前台北市的三個主要科技核心聚落，有別於南港及北士科正在起步或轉型階段，內科經歷20年發展，已成為科技研發及企業總部重鎮，也是科技大廠的鎖定的總部熱點。未來兩年舊辦公樓重建的風潮下，台北市的辦公空間將處於供給緊縮的狀態，相較於北士科及南港的辦公室及廠辦，主要的完工時程落在2023年後，內科則有7棟科技廠辦在去年底及今年陸續完工，從價格優勢與新供給完工的時間點來看，剛好可與市區的辦公室缺貨潮銜接，吸納這一波的企業搬遷需求。