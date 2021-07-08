航運股又出現上沖下洗，傳產股人氣匯聚，資金排擠效應，電子股休息觀望，指數終場收在17866.09點，上漲15.4點，漲幅0.09％，成交金額6378.44億元。資深分析師柯孟聰指出，目前市場資金搶奪戰，資金會朝向震盪大但基本面好的類股移動，這是多頭脈動的現象，注意9月轉折修正。

台積電(2330)疲軟，加上市值衝上台股前五大的長榮(2603)早盤再次跌停，加權股價指數壓回10日均線，不過，航運股再度出現強勁買盤，盤面資金流向傳產、航運股，指數跌幅收斂，終場小幅收高。

柯孟聰表示，以日線來看，18000點跟17000點一樣，逢大整數關卡進關情怯，但盤面資金不虞匱乏，航運股弱，面板股就接棒，一套資金在跑，往基本面好的族群移動，一線、二線漲完就到三線，屬於多頭輪動格局。另外，籌碼穩定的也是被鎖定標的，像是台玻、TDR等都是。

周線來看，先前花三周從17709點跌到15159點，下跌2500點，又花八周時間上漲3000多點，是急跌緩漲格局，目前周KD沒過前波高點，出現高檔背離的多頭陷阱，也必須留意。

此外，7月是從12197點以來第11個月，9月是第13個月，而且又正逢除息旺季，今年預估配1.5兆元，扣抵指數約400點，面臨轉折中長多修正機會較大；但大波段從8523點起漲後，到年底進入第21個月，必須觀察真正長線轉折點。