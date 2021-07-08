廣越(4438)公告6月合併營收14.16億元，月成長5.89%，年減9.7%，表現略遜於法人預期。廣越表示，前幾個月東南亞地區受到疫情影響，塞港問題嚴峻，本月延燒到越南也連帶受到影響，導致缺櫃問題難解，約有3億訂單遞延至7、8月出貨，因此7、8、9月將爆量出貨。

廣越合計第二季營收33.79億元，季成長115.31%、年成長6.37%，主係戶外品牌大廠仍持續追單，惟由於塞港及缺櫃問題，導致累計1~6月營收49.48億，年成長率再度由紅轉黑，為-1.44%，7、8、9、10月將重回快速增長態勢。

廣越表示，雖台灣疫情進入三級警戒已將屆滿2個月，但因廣越生產基地均非在台灣，故截至目前受影響的主要因素在於塞港/缺櫃，但這些貨物目前預估都將於7~10月陸續消化當中。法人預估，全年業績成長25%之預估目前沒有變動。故在傳統旺季業績可期下，預估接下來的7、8、9月營收仍將可望呈現逐月增高之趨勢。

法人預估，今年廣越獲利之成長幅度將可優於業績之成長幅度，後市看好。若歐美疫苗施打比重持續加速提升，疫情逐漸解封、戶外活動逐漸恢復後，再加上新品牌訂單加入，法人看好明年2022業績可望再創新猷。