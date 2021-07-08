新竹縣8日再傳「嘉玲」喜訊，新竹縣長楊文科宣布，雖然無新增確診者，不過竹東某長照機構住民案14403日前死亡，竹縣累計確診者死亡人數總計7人。

楊文科表示，案14403為竹東某長照機構的男性住民，為80多歲、具有長期慢性病史，在確診後過世。

另外，因中央疫苗提早到貨，除了現階段已規畫好的長者外，65至68歲長者共計2萬1500人，也預計採取大量接種方式進行。楊文科指出，中央預計9日再配發一批莫德納疫苗，提供縣內65歲以上長者接種，原住民則為55歲至58歲。

72歲至74歲長者預計9至12日接種疫苗、69歲至71歲長者則於12至15日，均已製發通知單並送達，請高齡者依通知單日期和時間前往指定地點接種。補打的長者須電話預約、詢問。

另外，竹東某長照機構的已全面性採檢，均為陰性，已解除隔離，新收住民、探視探病則須暫停到9月1日。

楊文科也呼籲，疫苗逐步到位，請符合資格的民眾務必把握時間接種疫苗，提升整體疫苗覆蓋率，縣府也會對施打疫苗的規畫做滾動式調整。