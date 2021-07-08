食藥署長吳秀梅8日表示，餐飲場所是民眾日常重要飲食地點。為確保相關場所餐飲從業人員與民眾自身與家人之健康，避免COVID-19群聚感染、致疫情擴大，食品藥物管理署訂定「餐飲業防疫管理措施」，提供餐飲業者參考遵循，以降低疫情於餐飲場所發生機率與規模，以及社區傳播風險。

食藥署表示餐飲業者及其從業人員，可參考防疫管理措施，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場所之所需管理措施，餐飲業防疫重點如下。

第一，餐飲從業人員健康管理：盤點相關工作人員及造冊、訂定餐飲從業人員分流上班計畫、訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)、落實體溫量測、健康狀況監測及定期篩檢、並鼓勵安裝「臺灣社交距離App」。

第二，餐飲從業人員衛生行為：加強餐飲從業人員防疫教育訓練，落實戴口罩及勤洗手；外場人員口罩加面罩，內場人員口罩加帽子；保持從業人員用餐距離。

第三，餐飲場所環境清潔消毒：訂定環境清潔及消毒計畫、定時執行環境清潔及消毒、增加廁所衛生清潔及消毒頻率。

第四，顧客用餐管理：實施顧客實聯制；落實顧客衛生防護措施，除用餐外全程戴口罩；保持顧客用餐距離；調整供餐方式，以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主；管制人流，營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉污染；提供酒精類飲料進行營業時間管制。

第五，餐飲場所出現確診者應變措施：盤點場所內相關活動人員並完成造冊；擴大風險管控，自主防疫管理；配合疫情調查，接受快篩或核酸檢測。

食藥署表示，所有餐飲業皆須符合上述列規定，若有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離，則可提供內用服務。後續將與餐飲業者及地方政府衛生局召開視訊說明會，確保餐飲場所的安全。