新北市今新增6例本土確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，6人中有3人是在居家隔離期間驗出確診，都是一些舊案子；但今天有一案為新北市三重居民，染疫期間曾造訪台北市、台中市等地，至今感染源不明，將持續追查中。

侯友宜表示，今天新北市共新增6例確診，其中3案是在居家隔離期間驗出確診，接觸者都在掌握中；另有2案感染源來自其他縣市，一例為板橋居民，曾在新竹縣某工地做工，由於該工地日前有多名工人確診，該板橋居民也被傳染；另外一名為林口居民，日前到台北市找姑姑而被傳染，感染源來自台北市。

侯友宜說，另外有一例感染源不明，住在三重區，這幾天疫調雖然調查了疫調足機，曾到台北、台中等地，但感染源還沒找出來，持續追查中，希望趕快找出感染源。

侯友宜說，相關疫調資料與確診資料，都已通報給台北、桃園、新竹、台中等縣市知道，相關接觸者都匡列採檢中，請市民放心。

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