工研院日前與英國離岸再生能源整合開發中心簽屬「離岸風電產業與技術合作及資訊交流ＭＯＵ」，包括英國在台辦事處、經濟部能源局等代表均參與見證。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

台灣西部海岸目前風力發電風車林立，經濟部認台灣有成為亞太離岸風電領導市場的潛力，日前促成工研院與英國離岸再生能源整合開發中心簽署「離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄（MOU）」，將借助英國經驗及雙方技術交流，強化科研量能，搶攻本土離岸風電運維市場。

工研院院長劉文雄指出，簽署合作備忘錄後，雙方將成立聯合工作小組，聚焦風機、海纜設備、電力設施等項目，藉導入AI及大數據分析等創新技術，促使離岸風電運維邁向自動化、數位化、智能化，開啟台英在風電產業的雙贏契機。

根據全球能源產業研究機構Wood Mackenzie認為，台灣離岸風電運維市場上看304億餘元。目前台灣西部海岸風力發電到處可見，與離岸風電有什麼差異？

工研院綠能所組長顏志偉表示，風力發電設置首要考量風能條件，風能要恆常且穩定，陸域風力受到地形影響易產生紊流，海域風能則相對穩定且豐沛，亦即離岸風電獲取的風能，會比陸域風電更具效益。

顏志偉說，台灣西部海岸由於人口較為稠密設立陸域風電，常遇民眾陳抗及受陸上交通限制，離岸風電則易涉漁業及海洋生態等議題外，機組規格需能抵抗海域高溫、鹽度及濕度的環境，單機容量、重量、體積與高度等均遠高於陸域風力機組，更因海事工程會大幅提高施工複雜度。

因此，離岸風電要由成熟海事工程業者執行風場建置相關工程，不但要配合天候，更需要特殊工程船舶、專業技術人員及專屬港埠設施等，費用甚鉅，目前國際發展趨勢均藉由擴大風場設置規模，來降低單位開發成本。

發電成本方面，根據110年度再生能源躉購費率計算參數，可明顯看出陸域與離岸風電間差異，陸域風電期初設置成本為每瓩4.11萬元，運維成本2393元，年售電量每瓩2500度；離岸初設成本每瓩15.41萬元，運維成本4294元，年售電量為每瓩3750度。