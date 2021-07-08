新北市鶯歌區一名29歲的林姓男子，6日晚間因感情問題心情不佳，喝了酒後騎著機車欲到桃園市觀音區的海邊散心，不料騎到大園地區時，碰巧遇到警方正在取締酒駕，林男自投羅網，被依公共危險罪送辦。

大園分局為因應近期酒駕事故率偏高，特別針對轄內易肇事路段，設置路檢點編排取締酒駕勤務，其中埔心派出所於6日晚間，在大園區中正東路一段與大竹南路口實施路檢時，林姓男子騎著機車，在快要靠近路檢點時突然停下來大吼大叫，聲音之大，即使在50公尺外的執勤員警都聽得相當清楚，立即循聲前往查看。

林男見員警靠近，情緒更加激動崩潰痛哭，甚至用拳頭槌打機車座墊，並喊著「我怎麼那麼倒楣」、「為什麼會遇到你們」等語，員警見狀也只能先安撫他的情緒。林男稍微冷靜後向員警表示，他因為感情問題在家喝悶酒，心情不佳準備到觀音的海邊散心。

員警得知後雖然同情林男的遭遇，對他開導勸說，但因他酒後駕車事實明確，警方依規定實施酒測，林男酒測值達0.49，已觸犯公共危險罪，警訊問後除將他移送桃園地檢署偵辦外，並通知其家屬加強關心，林男也在警方的耐心開導下，平復一時低落的心情。