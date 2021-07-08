最近田徑界屢屢傳出新消息，因為今年實在有太多人突破世界和大會紀錄，而今天又傳出了新聞，在世界田總洲際巡迴賽匈牙利紀念賽中，南非跑者辛比內(Akani Simbine)跑出9秒84的突破性成績，以些微差距超越非洲選手法蘇巴(Olusoji Fasuba)在2006年所創下的9秒85，成為當今非洲最快短跑選手。

* @AkaniSimbine has entered the chat*



👀



9.84 + an African record for the South African 🇿🇦 in Szekesfehervar #ContinentalTourGold pic.twitter.com/NmyEeL807U — Continental Tour Gold (@ContiTourGold) July 6 2021

同時辛比內也突破了個人生涯紀錄，他曾在2016年跑出9秒89，這紀錄也是南非之最，維持了有五年之久，今天的他可說是突破自我，而且這場比賽他還跑贏眾多短跑好手，包括美國老將麥克羅傑斯(Michael Rodgers)、蓋特林(Justin Gatlin)等人。

辛比內在今年也參加了不少比賽，其中3月在南非ANG男子100公尺比賽中，他頂著秒速3公尺逆風，飆出9秒99奪下冠軍，這也是人類史上首位在大逆風跑進10秒內的紀錄，據媒體報導，若當時沒有大逆風，他很有機會跑到9秒85、84，提早創下紀錄。

不過強大的他只花4個月就再次向外界證明實力，無論順風或逆風他都能跑，在今年東京奧運他也是奪金大熱門，相信各國好手已感受到他濃烈殺氣了。辛比內目前27歲，正值運動選手巔峰時期，身高174公分體重67公斤，擁有短跑好手的絕佳體格。

他2013年就代表國家參與世界大學運動會，當時在4X100比賽拿下第七名，接著於2015年嶄露頭角，在當年世界大學運動會100公尺拿下第一，開啟了他的短跑生涯，另外值得一提的是，他生涯100公尺短跑已有25次跑進10秒內，對他來說這不會太難，看來能否繼續將個人紀錄推進才是他的主要目標。