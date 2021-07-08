民眾黨立委高虹安親自回覆網友留言。（圖／翻攝自高虹安臉書）

民眾黨立委高虹安質詢表現獲好評，屢傳2022參選新竹市長可能性。高日前偕民眾黨新竹黨部人員與達永真善美文教基金會董事長莊政儒，捐贈1000件P1等級防護衣至新竹台大醫院與馬偕醫院，有新竹網友開心留言：「原來您來了新竹，是我家鄉，很想來找您。」高則親自回覆「來日方長」4字，為明年選情埋下伏筆。

高虹安5日在臉書發文表示，她聽從事醫療業的朋友說，防護衣在醫院是很大量的醫療消耗品，一個醫護人員一天可能需要不只穿一件，而是結束一場手術或是檢查都需要換新的隔離衣，才能有效避免感染的風險。因此在疫情延燒的當下，防護衣的需求只增不減，急需維持充足的存量來保護第一線的醫護人員。

高虹安指出，自今年6月中起，她已號召民間善心團體募集2000件醫療等級P1防護衣，捐助至防疫最前線的雙北地區。再加上這次募集的1000件至新竹的醫院，總計已經募得3000件防護衣，希望未來能夠持續將這個重要的防疫物資送到有需要的人手中。受捐贈代表的台大醫院新竹分院詹鼎正副院長表示，現階段因為疫情延燒，防護衣取得相當困難，很感謝捐贈這個防疫必需品，讓防疫和醫療工作都能持續順利。

此文一出，獲得超過3300個讚、超過110則留言。網友紛紛回應：「做善事的人永遠不寂寞已轉發善行」、「謝謝委員，不像某人還需要強調自己有在關心當地」、「高委員：希望你們黨也來關心一下臺灣最南端的屏東」。值得注意的是，有網友留言：「原來您來了新竹，是我家鄉，很想來找您。」高虹安親自回覆該留言「來日方長」4個字，讓2022新竹市長選情增添想像空間。

對於高虹安參選新竹市長傳聞，民眾黨3月21日於板橋舉辦新北黨部成立大會，黨主席柯文哲受訪稱讚，高虹安是「德、智、體、群、美」五育及格的民眾黨人，應努力經營、深耕地方，而非僅空降參選。高則回應，自己以服務新竹為主，一切看黨內發展，民眾黨若能讓民眾看到跳脫藍綠惡鬥的不同之處，其餘自然水到渠成。