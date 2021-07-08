新北市今新增6例本土病例，新北市長侯友宜今表示，昨日社區篩檢站篩檢了4496人，其中有華南、北農接觸史的有196人，全數都是陰性，繼上周四至本周三2度出現「零陽性」。

侯友宜說，顯見新北市隱形傳播鏈已經有效控制，社區篩檢站發揮既定功能，使社區廣篩再度出現零陽性。

另外，針對家禽合作社今日三篩PCR，侯友宜也說，截至中午已篩檢了483人，今日預計篩檢600人，從業人員明日起要持陰性證明或接種證明，詳細數字明日會詳細報告。