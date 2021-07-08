新北社區篩檢2度出現「零陽性」 侯友宜：已有效控制疫情 15:222021/07/08 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增6例本土病例，新北市長侯友宜今表示，昨日社區篩檢站篩檢了4496人，其中有華南、北農接觸史的有196人，全數都是陰性，繼上周四至本周三2度出現「零陽性」。 侯友宜說，顯見新北市隱形傳播鏈已經有效控制，社區篩檢站發揮既定功能，使社區廣篩再度出現零陽性。 另外，針對家禽合作社今日三篩PCR，侯友宜也說，截至中午已篩檢了483人，今日預計篩檢600人，從業人員明日起要持陰性證明或接種證明，詳細數字明日會詳細報告。 疫苗＋篩檢 學者：台灣已達解封條件 柯文哲稱遭設局赴環南市場 指揮中心提6項澄清 #陽性 #侯友宜 #篩檢 #新北市 #社區篩檢站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國姐妹市議員報恩 允助新北獲疫苗 04:102021/07/08 焦點要聞 環南市場「一家9人染疫」 黃珊珊：解隔陽每天好幾個 07:212021/07/08 生活 1.1萬多名幼兒園、課照中心教職員今接種 侯友宜視察施打狀況 11:172021/07/08 生活 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 04:102021/07/08 焦點要聞 看電影得梅花座禁飲食 參觀展覽限2小時 14:292021/07/08 生活 神速！亞東醫院40分篩環南市場400人 柯P：今天做完沒問題 10:382021/07/08 生活 北市忠勤專案目前PCR全陰性 當地里長憂：篩檢數其實很低 10:512021/07/08 生活 柯文哲爆被中央設局騙他入甕 王必勝：一開始就說記者會 09:592021/07/08 政治 劇組盼政府立工作指引 製片怒：找桂綸鎂拍還戴口罩 我自己演就好了 11:502021/07/08 政治 法規落後疫情 防疫販賣機入駐車站限制多 12:152021/07/08 生活 和億生活逆勢展店且員工加薪 7／15添好運插旗台中勤美 11:182021/07/08 生活 生活熱門新聞 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 16日起接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封規定這條最匪夷所思？他曝用這招萬無一失 - 生活 日本親友揭贈台AZ原因 男嘆：別再喊台日友好 - 生活 直播》新北加速疫苗接種 侯友宜：目標65歲以上715完成施打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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