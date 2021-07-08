三級警戒延至7/26，部分行業「微解封」，消息傳到PTT上，引起網友熱烈討論，不少民眾認為開放民眾去戶外強制戴口罩，但在室內用餐可以脫口罩，這樣是表示室內更安全，政府是否邏輯已死？另微解封的細節超多，讓不少人狠酸，乾脆就叫2.9級好了，政府狂創新詞，弄得大家超混亂。

一名網友今天在PTT上發文表示，這2天都在討論三級警戒是否要降級，許多人喊話說可以「微解封」，但明明三級警戒往下就是二級，大家在到底有什麼問題啊？

也有網友看了「微解封」的細項之後嚇歪直呼，政府現在很有信心可以控制疫情了嗎？飛沫是新冠肺炎主要的傳播方式，現在開放民眾可以室內用餐，明明就有一堆黑數還抓不到，這樣貿然開放是不是邏輯已死。

不少網友看了表示，「室內用餐可以脫口罩，但去公園跑步卻不能，所以室內比較安全就是了」、「對啦，大家都是戴口罩吃午餐」、「戶外戴口罩、保持距離就算了，開放內用是XX」、「開放內用很不妥」、「怕爆，下次爆開要死多少人」。

許多網友看了三級警戒微解封的措施忍不住痛批，又創新名詞了，小細節太多了，看得頭昏眼花、好凌亂，也有點不清楚台灣現在在哪一級了。「奈米解封」、「這根本就是變形的三級警戒，直接說2.9級不就好了？」、「這樣跟解封有差？」、「有準4級，當然有微3級」、「三級警戒微解封？這是在騙我不懂數學嗎？」、「現在到底是三級，還是強化三級啊？好亂」。

指揮官陳時中今在記者會上表示，這次的鬆綁政策裡面，一定有沒有設想到的狀況，也可能管理上會出現問題，但若有任何事情發生，大家都可以向主管機關反應，這邊也將做滾動式的調整。另他也表示，拚看看能否再7/26降級，這是我們的目標，大家一起努力。