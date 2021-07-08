上半年疫情反覆，通膨升溫引發市場關注，資金輪動加快，金融市場波動不小，但各國加緊疫苗施打，歐美陸續解封，全球景氣復甦態勢更明確，且資金環境仍屬寬鬆，大環境仍有利風險性資產表現，下半年市場氣氛料保持樂觀，金融市場表現仍值得期待，操作上仍須留意評價高位的資產輪動，帶來波動風險，群益投信建議，投資人不妨掌握「GOD」神隊友投資策略。

群益投信說明，「GOD」神隊友投資策略的G，代表Growth potential／掌握產業成長趨勢，建議瞄準台灣投資人最為熟悉的台股市場，把握電子及傳產後續成長空間。O代表Opportunity／關注疫後重啟機會，當中又以較早擺脫疫情陰霾，同時又享有經濟轉型、政策加持各種利多契機的中國股市值得留意。D代表Diversity／多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，可協助投資人因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具的環境下，以更省時省力的方式達到投資效益。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，隨著全球疫苗覆蓋率持續提升下，疫情控制穩定的區域已陸續解除封鎖措施，經濟活動回溫，從全球景氣指標來看，仍保持上升態勢，製造業景氣維持擴張水準，消費力道也料展現明顯復甦趨勢，基本面續佳。

市場關注的通膨上升議題，主要是受到低基期、供應短缺等因素影響，整體而言尚未構成風險，市場投資氣氛維持樂觀，也持續有利於風險性資產表現延續，然而，在評價相對高位之際，價格走勢也易過度反映消息面的不確定性，因此儘管貨幣政策的政策調整已為市場共識，市場波動風險仍預期走升。

林宗慧指出，資產表現方面，股市料呈現風格輪動，包括成長股、價值股以及品質股各有表現機會，信用債市則在企業獲利及營運狀況改善下，可望保持穩定，高收益債的違約率預估將低於長期均值，表現值得留意。

投資選擇方面，面對機會與風險兼具的環境，建議投資人除了自行選擇標的外，也不妨參考具有目標風險設計的組合基金產品，能在固定的風險承擔水準（保守／穩健／積極）下，由投資團隊因應市況彈性調整投資組合中股、債配置比重，靈活應對市場變化。