【LIVE直播】台北市疫情記者會｜2021.07.08

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為18例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。其中台北市有12例，為全國三級警戒以來新低，而指揮中心也宣布三級警戒時間延長至26日。台北市下午召開防疫記者會，市長柯文哲說明北市最新狀況。

柯文哲指出，近日的確診數字沒有如計畫每周減半，主要是因為大規模篩檢抓出許多無症狀的黑數，環南市場在7月1日打了一萬多劑疫苗，預計接下來的確診數字將會降下來；而今日環南市場再次大規模篩檢，上午已完成兩千多人的PCR篩檢，目前已經抓出1例陽性的確診病例，柯文哲表示，這個感染者不是市場內部的攤商，是外部的工作人員。

此外，台北市6日起開放7大醫院提供免費PCR篩檢，截至今日，總共做了4606件PCR，驗出16人確診。

針對下午兩點指揮中心公布的「微解封條件」，柯文哲表示，這個消息他們也是剛剛才知道，該怎麼做？這些地方政府都還要一些時間進行規劃，如何處理都需要觀察，以科學來講，脫下口罩吃飯、群聚是最為危險的，理論上將會最後開放，柯文哲指出，實際細節該如何做涉及到很多局處，需要市府內部在進行討論後，明天再向大家公布。

關於外界盛傳「柯文哲被中央設局」一事，柯文哲回應表示，有些事情越解釋越更讓人家看破手腳，因為因應北農跟環南市場的疫情，一天做了7千多例的PCR篩檢，記得當天凌晨1點多被叫起床，說抓出陽性41個，天亮後中央有電話說要開聯合前進指揮所；柯文哲認為，不管如何，一次增加41例畢竟是大事，但成立聯合前進指揮所總是要開工作會議，總不會只是來開記者會就走了，難道這是「有政府會作秀嗎？」中央開完記者會就要跑掉，是這樣嗎？有什麼指令也要看看到底可不可行、能不能在時間內完成，這大家要溝通嘛。不管怎樣，疫情正在趨緩，所以要開始追究責任，但還是要面對問題、解決問題。