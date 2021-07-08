全台逐漸開放疫苗接種，新北市長侯友宜表示，不限戶籍67歲以上長者將在週六8時至20時、週日8時至17日開放預約，65歲以上長者則在12日8時至20時、13日8時至17時開放預約，將向中央反應，希望在15日前完成轄內65歲以上長者接種。

侯友宜說，70歲上預約接種16458人，目前已完成接種16209人，接種率已達98％，莫德納接種年齡會持續往下報，不限戶籍接種，67歲以上長者接種時間將在12日至13日分時段進行，接種地點將擴大。

侯友宜說，第三波65歲以上長者也將在14至15日分時段進行施打，疫苗會跟中央反應，15日前65歲以上長者都可打到疫苗，預約方式還是兩個軌道，用新北疫苗接種網站，以及區公所專線電話服務，包括區公所、里長就近協助，長者方便網路、電話專線都可以，希望15日前65歲以上都可打到疫苗，讓大家都可以得到保護。

另外，副市長劉和然也說，65歲以上長者疫苗預約目前仍以新北預約系統為主，若有疫苗劑量不足的地方，將要求中央補足，落實施打完畢，至於未來65歲以下疫苗施打，則會按照唐鳳設計的疫苗系統搭配。