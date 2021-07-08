遠端連接和控制軟體公司Teamviewer周四公布了第二季低於預期的成長表現，但是由於六月的強勁交易表現，公司全年業績預期仍未受影響。

Teamviewer提前發布業績報告，這是德國證交所的規定，當業績結果與公司財測或市場預期差距過大時，公司必須提前說明。

Teamviewer第二季按固定貨幣計算其營收成長了18%，低於其至少20%的成長財測。

在新冠疫情爆發初期開始，政府的封鎖令讓居家辦公激增，讓該公司新業務爆發性成長。

Teamviewer表示，儘管公司從2020年第一波封鎖中獲得大部分新用戶，但今年四月和五月的續訂戶低於預期；而六月的交易勢頭則大幅改善。

Teamviewer確認了2021年的展望，營收在585億至6.05億歐元區間的低位；調整後的稅息折舊攤提前利益(EBITDA)率將在49%至51%之間。

Teamviewer在德股上市，今年以來股價已經下跌26%。Teamviewer今年才與英超聯賽的曼聯隊、賓士一級方程式賽車隊達成重大贊助協定。