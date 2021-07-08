上洋(6728)6月營收1.59億元，年成長60.61%；上半年營收9.63億元，年成長52.07%，創下歷史新高。上洋表示，受惠居家辦公以及許多民眾購屋後多半會趕在民俗月前裝修完成入住，加上消費者對三菱重工全系列空調及優必洗洗/烘衣機的信任度提升，推動6月營收及上半年營收都有亮眼的表現。

上洋表示，在商用洗衣服務的部分，雖然受到疫情的影響，許多學生提早返家使得相關營收略有下滑，但在家用洗衣及空調產品的銷售表現則是相當亮眼，持續推動業績攀升，因此整體而言，今年上半年的營收成長幅度高達五成，表現十分亮眼。

上洋執行長吳國華強調，公司賣的不只是洗衣、空調等產品，更有能創造企業價值永續經營的「服務」。在三菱重工商用空調部分，上洋擁有經驗豐富的專業規畫團隊，可以協助開發商在建造前期就做好相關設計規畫，同時積極了解需求，調整方案，同樣採用三菱重工空調的國泰醫院內湖診所及國泰內湖產後護理之家也將在第三季陸續完工。

上洋指出，全球晶片短缺的問題已從電子業、汽車業，蔓延至冷氣、冰箱、洗衣機等家電業，隨歐美國家疫情逐步穩定，電腦、手機、雲端設備等需求大增，也壓縮了家電業晶片供應的空間，供貨不足、醞釀漲價成了目前各類家電產品的現況。因此，公司也持續策略性的積極備貨，希冀能讓下半年商品供貨穩定，延續上半年營運成長動能。