和億生活集團面對三級警戒餐飲內用服務停止衝擊，致力推動外帶外送、線上訂餐及自有電商平台「和億生活go」等宅食服務，使2021年6月營收仍達去年同期的85％。為體恤同仁辛勞，集團決議維持年度調薪計畫，全體同仁平均調薪3％、最高可達5％。

此外，和億生活集團不畏疫情，下半年預計新展2家「添好運」及1家「了凡」，朝年底全台各達12家、10家目標。同時，為使顧客微解封後能安心用餐，集團超前部署購買快篩套組，定期免費提供給添好運、了凡第一線及所有後勤同仁共約500名進行居家快篩。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，集團購買食藥署核准、美國原裝進口的「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，可在10分鐘得知採檢結果，並制定正確居家快篩方法、建立回報機制SOP，以確保同仁及消費者安全。同時，建議政府將餐飲從業人員列為優先施打疫苗名單。

和億生活表示，「添好運」預計15日插旗台中勤美誠品，為台中第3家、全台第11號店，預計年底在北台灣再展1家，達成全台12家店目標。而「了凡」亦規畫年底在北台灣再新展1家，達成全台10家店目標。