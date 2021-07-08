標普500、那指收盤創新，美股周三漲多跌少，台股周四開漲30.21點報17880.9點，航運、鋼鐵出手，台積電、聯電等電子權值族群亦帶勁，指數上漲逾84點至17935.11點，再度挺進17900關卡，然隨後電子權值股、貨櫃三雄、塑化股等走疲，盤中翻黑，下跌108點至17742.08點，所幸觸及10日均線後有撐，11:30過後航運回神，台股再度震盪翻紅，終場上漲15.4點或0.09%，以17866.09點作收，交易爆大量達6391.13億元。今日外資(不含外資自營商)賣超38.8919億元，投信賣超13.9751億元，自營商賣超10.6812億元，三大法人賣超63.54億元。外資連2日賣超155.75億元，7月以來賣超418.84億元，今年以來賣超4386.04億元。

晶圓雙雄周三ADR皆下挫，周四台積電(2330)、聯電(2303)開高翻黑走低，終場分別下跌1.01%至588元、0.93%至53.1元，權值王台積電更失守5日、10日、月季線；ADR同樣下滑的日月光投控(3711)齊跌2.18%。矽力-KY(6415)翻紅收漲2.18%至3980元，下午法說會的大立光(3008)收漲2.77%至3150元，股王股后差830元。鴻海(2317)收漲0.43%，獲外資升價的聯發科(2454)收漲0.33%。而擴產消息激勵下，彩晶(6116)一度觸及24.05元漲停、攻克月線，雖然漲停打開，仍與面板雙雄的友達(2409)、群創(3481)股價齊步收紅，分別漲4.79%、2.3%、1.71%。陽明勇奪人氣王，隨後二三四名皆由面板三雄包辦。宏碁(2353)、和碩(4938)開高走低，電子族群資金略回溫，不過個股呈各自表現，類股後繼無力，占比約36.53%。

航運股一度陷入低潮，接近中午量增回神，收場占比約42.89%，萬海(2615)開高後翻黑一度挫至258元，11:30翻紅飆揚，收盤成功鎖上304元漲停。分盤交易第二天的長榮(2603)一度摔至182元跌停價，與陽明(2609)震盪中翻紅、齊收漲約3%；志信(2611)、嘉里大榮(2608)、中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)亦均上揚逾4.5%；宅配通(2642)、四維航(5608)則仍收跌逾3%，航運類股收漲3.94%，為上市漲幅第二強，僅次於玻陶的6.08%冠軍位，由台玻(1802)漲近7%領銜主演。水泥、鋼鐵、電纜也漲幅2%以上，名列前5名；光電、金融收漲1.88%、0.56%；電子、半導體收跌0.32%、0.65%，而造紙跌3.22%最劇，油電燃氣、汽車、電機亦跌逾1%。

鋼鐵股也多檔遭關緊閉，然Q2財報當靠山，鋼鐵股回神，威致(2028)收漲停、彰源(2030)觸漲停，運錩(2069)、春源(2010)、燁輝(2023)、燁興(2007)、聚亨(2022)皆上漲逾半根漲停。ABF三虎兇猛，獲外資點名的欣興(3037)收漲近3%，景碩(3189)觸及漲停，南電(8046)則翻黑。三級警戒再延兩周，觀光股盤中再度走黑，寒舍(2739)、雲品(2748)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)、六福(2705)、好樂迪(9943)等股價均黑漆漆，僅賣館題材的華園(2702)和新天地(8940)漲停，加上柏文(8462)、夏都(2722)收紅，其中華園更飆近3年高價。上半年營收公告期，順發(6154)、通嘉(3588)、太景*-KY(4157)、廷鑫(2358)、應廣(6716)業績衝鋒，股價集體漲停，佳和(1449)觸及漲停，耿鼎(1524)、台驊投控(2636)、智原(3035)、加百裕(3323)、超豐(2441)等股價也喜孜孜。而怡利電(2497)、朋程(8255)、台半(5425)之車用題材推升漲幅也亮眼。蘋果鏈動起來，鉅祥(2476)、康控-KY(4943)、瑞昱(2379)等股價紅潤。而鮮活果汁-KY(1256)也利多一舉突破500元創新天價。

日盛投顧總經理鐘國忠指出，自去年疫情以來，台股只要指數連續上漲約8周後，就會進入整理格局。依照周線來看，台股已經連續8周上漲，且目前位處歷史高檔，預估未來1至2周將呈現震盪。雖然短線近關情怯，恐難一舉攻上萬八，不過台灣出口表現強勁，且下半年有望持續成長，加上電子股進入旺季，看好台股加權指數後市仍有機會創高。

國票投顧考量近期美股走勢仍強、台股偏多態勢不變，加上短線上在股東會題材、微解封預期下，推估台股仍存在向上空間，惟指數兵臨萬八關卡，短線震盪恐難避免，現階段仍應留意權值股的表現及籌碼變動，以作為後續盤勢強弱的判斷依據。目前盤面仍以非電族群較強勢，需等待後續電子大廠的法說會，釋出第3季傳統旺季的偏多展望，吸引資金回流電子，才會明顯轉強。

群益投信也表示，由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，台股將反映基本面持續呈現偏多向上格局。大盤拉回就是買點，投資策略上，由於電子與傳產各擁利基，因此建議均衡布局。電子類股在半導體、高速運算、Apple以及電動車的帶動之下，長期趨勢仍看好，上半年的股價表現相對落後，下半年有機會補漲。