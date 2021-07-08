台北市長柯文哲昨（7日）在直播中接連爆料，稱2日在環南市場記者會是遭設局，以及未接獲通知疫苗預約系統將上線，對此中央流行疫情指揮中心今（8日）提出澄清說明。

指揮官陳時中表示，環南市場記者會前有和市府達成共識，也和市長、副市長通過電話，大家都有共識要解決這個問題，所以成立聯合指揮中心，我們的態度從頭到尾都沒有轉變，還是希望市場的疫情能夠及早得以控制。

「我們的態度還是一樣，發覺問題、面對問題、解決問題。」陳時中強調，中央和地方共同承擔，沒有所謂設局不設局的問題，至於柯文哲指稱當天陳時中直接拿出手版開記者會，陳時中也說明，會帶手板是為了和大家表達清楚，事態緊急有需要趕快處理。

他也提到，環南市場記者會前一天晚上篩檢出47個陽性個案，算是非常大的群聚事件，沒有立刻展開行動是不行的，當時他致電給黃珊珊說明須成立前進指揮所，她表示正在和柯文哲開會，因此將手機轉交給他，陳時中也在電話中再度向柯說明；至於記者會地點是哪裡，他表示沒有注意到，請農委會盡快安排就過去了。

另外柯文哲指稱對疫苗預約系統完全不知情，對此陳時中澄清，和各單位有持續開會；6月10日工作會議曾邀請台北市政府，但台北市政府未派員與會；6月17日、25日台北市政府皆有派員出席工作會議。

另外，6月18日行政院秘書長與唐鳳政委召開各縣市主管層級會，台北市政府也有專門委員1人與會，6月28日至7月2日台北市政府也有派員參與封閉測試；7月4日上午唐鳳與柯文哲本人也曾視訊會議。