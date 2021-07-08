64歲資深藝人澎恰恰，去年開記者會認因長期借款拍電影，欠下2.4億鉅債，宣告破產，但強調不會逃避，多次出面懇請債主給些時間，並希望各界不吝找他工作，他來者不拒，無奈近期遇上全台三級警戒，工作多少受到影響，如今台灣終於微解封，澎恰恰透露昨已用線上錄影的方式早一步復工，也更新了還債進度，還曝光這段時間做直播、電商等進帳多少。

全台因疫情進入三級警戒已2個月，演藝圈也受到影響，而在全民的努力下，本土確診數不斷下降，指揮中心也宣布7/12後全台有條件微解封，澎恰恰接受《三立新聞網》專訪，透露與許效舜、苗可麗共同主持的《超級夜總會》，昨天(7/7)復工，不過是以線上錄影的方式進行，讓他直呼很有新鮮感，好像開了新節目，還笑稱還好大字報字體夠大，過程順利，跟先前出外景的感覺差不多，只是因為畢竟第一次嘗試這個方式，「時間比較不好抓」，優點是可以邊吹冷氣邊錄影。

據悉，澎恰恰目前手上只有《超級夜總會》一個節目而已，先前因疫情暫停，他有積極開拓其他收入來源，投入網路市場，不但積極經營臉書粉專，也開了YouTube直播，還做了電商，透露粉專已接了6支業配，進帳五位數，但離還清2億債務還有很長一段距離，至於債主是否有施壓？澎恰恰委婉表示，其實「大家都在壓力下吧」。

如今他開直播也慢慢習慣，笑稱適應的心情猶如返老還童，澎恰恰也創立個人品牌，賣起「澎派PONPIE」梅香翠玉蘿蔔，透露跟廠商合作研發並分潤，有在YT頻道積極宣傳，但也強調，品牌合作跟業配，都是疫情前接的邀約，三級警戒後多數工作都先暫停了，如今微解封，澎恰恰盼有更多工作上門，好早點還清債務。