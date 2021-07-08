日本政府已獲專家同意，最快今天傍晚就會決定對疫情嚴峻的東京都4度發布「緊急事態宣言」，首相菅義偉希望是最後一次發布。回顧過去，宣言解除到下次發布間隔一次比一次短。

日本經濟新聞報導，菅義偉今天將對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日共6週，並對餐飲店祭出禁酒令。預計7月23日登場的東京奧運，將在緊急事態下開幕及舉行，且在首都圈內的比賽場館很可能全數閉門舉行。

●東京確診數爆增迫使政策轉向

日本政府原先腹案是延長東京都正在實施的「防止蔓延等重點措施」，但受到東京都7日一口氣新增逾900 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例的影響，政策出現轉向。

昨天傍晚在首相官邸內，事務單位提出升格到「緊急事態宣言」方案時，菅義偉這麼說：「來發布最後一次宣言吧，不會再進一步延長了」。

昨天決策過程中，對將採取一律禁酒的嚴格措施，也在無異議情況下通過。

在決策前幾小時，菅義偉獲知東京都新增920例確診病例。日本政府本來檢討延長東京都正實施的重點措施一個月，親近菅義偉的自民黨幹部在7日下午時間點向記者透露，「還不到發布宣言的時候」。

不過，東京都7日新增逾900例確診病例，再這樣下去離破千例也不遠；因此，菅義偉認為在這樣的疫情下不能不發布宣言。

日本政府這次明快決定發布「緊急事態宣言」，主要是考量到今年一月發布宣言時，是受到首都圈1都3縣知事籲請，讓中央政府遭批動作「慢半拍」。

如果這次東京都單日新增確診病例超過千例的話，日本政府將受到專家及知事們的強烈壓力，屆時會造成被迫發布的情況。因此，菅義偉認為這次必須採取預防性先行發布宣言。

至於發布期間為6週，主要也是採納專家建議。日本政府原先方案是到8月8日止，但防疫分科委員會會長尾身茂卻面有難色。

尾身茂認為，如果東奧加上盂蘭盆節及暑假外出人潮增加，疫情有可能從東京都向外擴散。另外，避免宣言再度延長的想法也和日本政府不謀而合。

菅義偉決定轉向發布「緊急事態宣言」的背景，也有對疫苗接種的期待。日本政府分析，到7月底時，至少接種首劑疫苗的人數可望達到總人口的4成。

日本政府高層官員說，8月22日時，完成兩劑接種的人數可望達到總人口的4成。一邊抑制傳染擴大、一邊擴大接種，希望能減少新增確診病例及重症患者數。

再從選舉角度來看，執政黨內多數看法認為，菅義偉最快可能在9月上旬解散眾議院進行改選，如果要解散，得在平息疫情方面有一定的頭緒，這意謂菅義偉只剩兩個多月時間，防疫對策已成跟時間賽跑。

●宣言發布日離上次解除日愈來愈短

日本政府2020年4月7日先對東京都、大阪府等7都府縣發布首度「緊急事態宣言」，後來擴及全境47個都道府縣，並將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情較嚴重的13都道府縣定位為「特定警戒都道府縣」。

這是日本從2020年初疫情爆發以來首度發布「緊急事態宣言」，持續到2020年5月25日全數解禁，發令期間約一個半月。

日本政府第2度發布「緊急事態宣言」，是今年1月7日，距首度宣言解除日間隔約7個多月。東京都一直到3月21日才解除2度宣言，發令期間約兩個半月。

日本政府今年4月25日第3度對東京都發布「緊急事態宣言」，距離第2度解除宣言日已縮短到僅約一個多月；3度宣言到6月20日解除，發令期間近兩個月。

第4度宣言如果從7月12日上路，距離3度宣言解除日僅有3週多，可以看出每次宣言解除與下次發布間隔愈來愈短。