中央流行疫情指揮中心8日宣布，自13日起維持三級警戒至26日，不過部分行業項目鬆綁。外界好奇，健身房一人使用器材有無疑慮。教育部8日回應，個人運動器具（瑜珈墊等）是可帶著走的，這種就不可（與他人）混用。
至於帶不走的運動器具（例如健身房內的大型器材），教育部說，則必須間隔使用，也就是這台使用，左右兩台需空出來，不得使用，且每次使用完需要清潔消毒。
另外夏天到了，民眾都希望下水玩，不過指揮中心回應，游泳池都不開放，海邊一樣不開放下水玩，溫泉區也不開放泡湯。
中央流行疫情指揮中心8日宣布，自13日起維持三級警戒至26日，不過部分行業項目鬆綁。外界好奇，健身房一人使用器材有無疑慮。教育部8日回應，個人運動器具（瑜珈墊等）是可帶著走的，這種就不可（與他人）混用。
至於帶不走的運動器具（例如健身房內的大型器材），教育部說，則必須間隔使用，也就是這台使用，左右兩台需空出來，不得使用，且每次使用完需要清潔消毒。
另外夏天到了，民眾都希望下水玩，不過指揮中心回應，游泳池都不開放，海邊一樣不開放下水玩，溫泉區也不開放泡湯。
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