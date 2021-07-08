全國第3級警戒延到26日，但鬆綁室內跟室外空間的防疫措施；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，地方政府會依據中央指引，來訂定相關的細部規定，也會思考哪些地方可以調整放寬、哪些不行，這些都會適度公布，「但對新北市重災區而言，如何把防疫做好、做更落實，避免稍有不慎讓疫情再起，這才是最重要的」。

侯友宜說，因為下午2點中央才公布餐廳、運動場所與各類場所鬆綁的新措施，新北市會就指揮中心的指引，逐項討論鬆綁的細部規範，對新北市來說，一定要戰戰兢兢、步步為營，絕不能掉以輕心，這才是最重要的。

侯友宜表示，新北市疫情看起來降到雙位數、甚至個位數，但最重要的不僅僅是數字，而是要觀察隱形傳播鏈，是否在社區中有效獲得控制，還有疫苗施打覆蓋率能否提高、疫苗數量是否足夠，這些都要考量。

侯友宜說，三級警戒期間，還是拜託市民保持低度活動，雖然中央有意鬆綁，但對新北市重災區而言，如何把防疫做好、做更落實，才是最重要的，明天開始新北市會逐一盤點哪些可以配合中央放鬆調整、哪些不行，都會適度公布。