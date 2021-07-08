台南將軍漁港驚傳火燒船 濃煙直竄天際 消防灌救中 15:312021/07/08 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一艘停靠在岸邊的漁船，今天下午不明原因起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員正在現場噴水壓制火勢。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市將軍漁港驚傳火燒船！一艘停靠在岸邊的漁船，今天下午不明原因起火，台南市消防局14時56分獲報後，派遣將軍、北門、佳里等分隊17車40人前往，消防人員趕抵現場時，船身冒出火光，濃煙直竄天際，所幸無人受困受傷，無延燒之虞，消防人員正在現場噴水壓制火勢。 電子傳產同獲資金拉抬 台股早盤指數緩步攻高 紀念七七事變 泰北將軍援台義舉感動藍委 #將軍漁港 #驚傳 #火燒船 #現場 #佳里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市衛生局長黃世傑 遭記過又拔權 04:102021/07/08 地方新聞 台南東區大樓驚傳火災 20多名住戶睡一半嚇醒竄逃 09:042021/07/08 社會 傳臉書谷歌撤出香港 港府駁斥 04:102021/07/08 焦點新聞 高雄警拚防疫險變白工 所長搞烏龍讓40名下屬薪水少3千 08:032021/07/08 社會 胡歌又遭亂傳秘婚新娘是她 知情人稱：即將官宣 09:202021/07/08 娛樂 王傳一待戲殺青先快篩再返家 04:102021/07/08 娛樂新聞 莊武源赤腳接地氣 開船渡眾生 04:102021/07/08 地方新聞 陸醫療企業零氪科技傳擱置美國IPO 13:102021/07/08 財經 高雄涉毒品走私案油輪拍賣 77萬拍定 04:102021/07/08 地方新聞 六腳無牙醫 北美國小口腔保健獲2特優 04:102021/07/08 地方新聞 國戰會論壇》中國海上民兵之謎（譚傳毅） 09:002021/07/08 海納百川 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 周轉不靈難過關 韓國餐廳老闆陳屍大安區租屋處 - 社會 「排毒長照」一次800元 屏東83歲翁大方認連結38歲女 - 社會 妻網搜星座戀愛法 夫驚見女女性愛片才知小三是「她」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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