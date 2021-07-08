消防人員正在現場噴水壓制火勢。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍漁港驚傳火燒船！一艘停靠在岸邊的漁船，今天下午不明原因起火，台南市消防局14時56分獲報後，派遣將軍、北門、佳里等分隊17車40人前往，消防人員趕抵現場時，船身冒出火光，濃煙直竄天際，所幸無人受困受傷，無延燒之虞，消防人員正在現場噴水壓制火勢。