2021美洲盃和2020歐洲國家盃足球，都來到最後的高潮，美洲盃決賽將在台灣時間7月11日上午8點率先登場，由衛冕冠軍巴西，在主場迎戰近7屆第5度踢進冠軍戰的阿根廷；歐國盃決賽7月12日凌晨3點上演，史上首次晉級決賽的英格蘭，在倫敦溫布利對戰本屆表現大放異彩的義大利。

先來談談美洲盃。巴西與阿根廷本屆在小組賽都是3勝1和首名晉級淘汰賽，巴西在8強和4強都是1：0淘汰了智利和祕魯；阿根廷則是8強3：0擊敗厄瓜多，4強與哥倫比亞1：1平手，PK戰3：2險勝晉級。

巴西兵多將廣，小組賽10個進球由9名不同球員攻進，多點開花讓對手防不勝防，淘汰賽階段面對嚴密防守，內馬爾展現球星價值，兩場比賽都是由他發動進攻，再由帕奎塔完成致命一擊。曼城前鋒傑蘇斯對智利之戰因為飛踢踹中智利球員頭部被紅牌罰下停賽1場，隨後被南美足聯追再加禁賽1場，因此無緣參加決賽，但這對巴西影響不大。阿根廷能夠闖進決賽有兩大英雄，一個當然是大家都熟悉的球王梅西，本屆美洲盃阿根廷在決賽前進了11球，梅西就包辦了4進球5助攻，準決賽與哥倫比亞進入PK戰，則有門將馬丁內斯跳出來拯救球隊，他撲出對手3個十二碼，幫助梅西第4度闖進美洲盃決賽。梅西與阿根廷曾在2007、2015和2016三屆美洲盃打進決賽，但先後不敵巴西和智利(15和16)，三度屈居亞軍。

巴西此前5次作為美洲盃東道主都贏得冠軍，今年臨危受命接手主辦，毫無意外地再度挺進決賽。以本屆比賽的表現來看，雙方都有不錯的防守，進攻方面在進入淘汰賽後都相對保守，冠軍戰更是不容有錯誤的空間，從阿根廷前兩次打進決賽都和智利在120分鐘互交白卷的前例看來，小分應是較合理選擇，打進加時賽機會不低，正確比數推薦0：0和1：1。

今年的歐洲國家盃，到底是「Come Home」還是「Come Rome」？答案即將揭曉。英格蘭本屆由於有主場優勢（除了8強之戰在羅馬外，小組賽、準決賽及決賽都在倫敦），從2018世界盃起就一直主打一首歌叫做「Football's Coming Home」(英格蘭自詡為現代足球的起源地)。英格蘭史上唯一一次在大賽踢進決賽就是1966年世界盃，英格蘭更以地主國身分捧起史上唯一的大賽冠軍，今年終於又有機會圓夢。

不過義大利球迷當然不會同意，義大利總理此前就表示由於新冠疫情，應該將決賽移師羅馬舉行（羅馬也是其中一個小組賽和8強的比賽場地），更有球迷在4強戰中拉起一幅義大利國旗，上頭寫著It’s coming to Rome，較勁意味濃。

義大利在小組賽3戰全勝，進入淘汰賽後關關難過關關過，16強加時賽淘汰奧地利、8強2：1力挫世界排名第一的比利時，攻守的表現都得到球迷和評論的讚揚，本屆表現出色的左後衛史皮納佐拉在8強戰因為阿基里斯腱斷裂而無法再戰4強，不過替補的切爾西後衛艾莫森表現稱職，義大利即使處於控球的劣勢，仍與西班牙纏鬥120分鐘，最終通過PK戰晉級決賽。

英格蘭小組賽2勝1和也是首名晉級，但小組賽只進2球，是靠著零失球的鋼鐵防線才得以晉級；不過英格蘭在淘汰賽漸入佳境，16強以2：0擊退強敵德國、8強4：0大破烏克蘭、4強面對丹麥終於失球，更是本屆歐國盃首次落後，但英格蘭在運動戰中仍未失球，這個失球是丹麥靠著自由球，由達姆斯加德驚天一射，成為本屆歐國家第一個直接射門得分的自由球。英格蘭在上半場尾段加速反擊，薩卡右路下底傳中造成丹麥隊長西蒙克亞的烏龍球扳平。兩隊隨後再無進球，直到加時賽上半場，斯特林在禁區內博得一個有爭議的十二碼罰球，由隊長肯恩主罰，雖然被丹麥門將小舒麥克撲出，但肯恩補射破網，奠定勝基。

有不少球迷認為，英格蘭的戰術沈悶，防守雖好但進攻沒有太多亮點，明明有許多充滿天分的進攻球員，但總教練索斯蓋特的調度讓人質疑。但如果知道影響索斯蓋特球員生涯的最重大事件，可能就會了解他安全至上的用兵策略。在1996年歐國盃4強，當年正好是英格蘭主辦，他們也順利踢進4強，在與德國的準決賽雙方1：1進入PK戰，兩隊前5人都罰進，德國第6人罰進後，索斯蓋特負責英格蘭第6點，結果射門被擋出而令英格飲恨。索斯蓋特自責內疚，認為自己是粉碎國家夢想的男人。事隔25年，成為國家隊總教練的索斯蓋特，有機會帶領英格蘭完成救贖，保守、安全、勝利，無疑成了他調兵遣將的主旋律。

決賽很可能會形成義大利主攻英格蘭主守的局面，但也不能忽視英格蘭快速反擊的能力，兩隊都有強大的替補力量，如果比賽陷入膠著，誰的變陣得宜可能將成為勝負關鍵。預測小分的機會較高，也有機會需要加時才能分出勝負，推薦3個正確比數0：0、1：0、0：1。