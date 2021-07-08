日本桌球天后福原愛今年1月被拍到與高大帥氣的早稻田學弟親密約會兼過夜，與江宏傑4年多婚姻驚傳婚變，至今仍未有勇氣返台面對一切，也讓江宏傑終於在4月23號向高雄法院訴請離婚。現在更有媒體報導指出，雙方今日已開完庭，沒意外的話下午就會有初步判決結果，決定小孩監護權歸誰。不過據《中時新聞網》私下了解，江宏傑與福原愛離婚案今日並未開庭。

福原愛爆不倫醜聞，神隱至今未曾露面，她昨才被週刊報導指出，一向力挺她到底的日本桌球協會，也與她切割，令福原愛形象、事業跌落谷底。而她與江宏傑雖在離婚談判階段，但為了小孩，私下仍有聯繫。

福原愛才傳神隱原因，是為了等待「完全黑化」，以獲得外界同情，贏得離婚籌碼。《聯合報》報導就指出，她與江宏傑離婚案已在今(8日)開完庭，傳下午就會有初步判決結果，決定兩個小孩監護權歸誰。對此，江宏傑所屬經紀公司華研唱片目前尚未有回應。家事法庭則聲明：「家事事件不公開，有無調解，判決及其結果，均不得公開，任何訊息法院均無法證實，請見諒。」

福原愛今年初在返日期間，傳出與「橫濱大谷翔平」不倫戀，讓她與江宏傑婚姻亮起紅燈。福原愛更為了這段不倫戀，事業愛情兩頭空，因為形象跌落谷底的關係，完全沒有工作上門，這位小她5歲的「橫濱大谷翔平」還爆出是已婚人夫，令看新聞才知道的福原愛相當崩潰，一度陷入無法相信任何人的狀態。