中央疫情指揮中心今宣布有條件放寬百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用。經濟部也制定「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」及「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」， 餐飲業應以個人套餐或分菜上桌為主，百貨美食街入口進行人流管理，容留人數以總座位數1／2為上限。

餐飲業部分，除要有隔板、採梅花座或社交距離。經濟部表示，餐飲服務人員要嚴格落實健康管理，加強餐飲場所環境消毒。顧客除實施實聯制外，也要調整供餐方式，以個人套餐或分菜後再上桌，自助餐則以服務人員專人夾菜為原則。

夜市及百貨、賣場的美食街部分，經濟部表示，美食街入口應進行容留人數管理，共同用餐區容留人數以總座位數1／2為上限，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設，用餐區可設置消毒設備或洗手專區。另也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。

傳統市場及夜市部分，仍禁止試吃活動及禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送。飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，且攤台區（吧台席）需禁食，所有桌椅除裝置隔板並採梅花座，不同桌應保持1.5公尺距離。並改以個人式套餐，不共食，且顧客不得自助取餐，需由工作人員服務。

此外，市場、夜市搭配「人流管制措施」也是加強推動重點，包含設立出入口管制，落實顧客實聯制，若逾容留人數時暫緩入內；並採人車分流，必要時禁止馬路中間擺攤或其他營業降載方式處理；且建議攤位前以立牌、貼膠條等方式，限制排隊人數及保持社交距離，並限制消費時間。