土耳其籍男星吳鳳來台發展演藝事業，如今結婚6年育有一雙女兒，經常在社群分享生活近況，昨（7日）曬出網友攻擊他的留言截圖，只見對方寫道：「滾回去，不要佔名額」，他則是選擇高EQ回應，立刻被網友讚爆。

吳鳳在臉書曬出網友攻擊他的留言截圖，只見對方寫道：「滾回去，不要佔名額」、「沒人在乎，不要來佔領名額」，對此，他表示會說這種話的酸民，屬於沒有自信的族群，從小都沒能好好表達自己，人生幾乎沒有成就跟貢獻，只能在網路找機會攻擊別人，因此為人父母責任相當重要，得教導孩子如果有不喜歡的事或人，不需要用膚淺方式看待，畢竟人要有風度跟深度，才能說出有內涵的話，否則只能成為謾罵的酸民。

對此，網友紛紛留言：「吳鳳很棒喔，在我心裡你是一位比台灣人更愛台灣這塊土地的，別在意那些酸民」、「我相信大部份台灣人都是良善的，酸民是躲在鍵盤後的弱者，別與他一般見識了」、「什麼人都有，講話看得出一個人的教養內涵 謝謝吳鳳愛台灣支持台灣」、「這種没家教、没修養見不得別人好的酸民，只會讓人更瞧不起」，更有人大讚：「吳鳳願意來做台灣人，我們很驕傲」。

吳鳳近日坦言相當思念家鄉，其實可以回土耳其和家人團聚，也可以回去打疫苗，但想到台灣正在過辛苦的日子，此刻更要在這裡和大家一起面對，直到疫苗跟疫情結束的時刻，不給防疫人員多餘的壓力。