指揮中心同意條件適度放寬部分管制，其中也包含健身房在內，但是民眾信心似乎不足，不少網友說即使微解封後，也不敢上健身房。台北市健身教練職業工會理事長呂宇晟表示，願意來上課者大不如前，產業可能將是轉型的關鍵。

指揮中心同意12日後有條件適度放寬部分管制，鬆綁對象也包含健身房。呂宇晟表示，開始微解封對於健身產業而言確實是一件正面的好消息，終於可以恢復營業。

但是他認為，健身房的防疫作為仍不可以鬆懈，因為健身房是動態場所，健身運動過程會大量呼吸和流汗，汗水可能會造成口罩潮濕而迫壞口罩保護力，有些健身房還是以工作室或者地下室為主，空氣是否流通也是一大問題。也有網友表示，微解封後仍不太敢去健身房，擔心會成為防疫破口。

呂宇晟表示，開放之後，願意來上課的學員人數可能不如從前，因此健身產業的轉型經營確實有所必要。他認為，現在還在警戒三級、仍有可能染疫風險，轉為線上課程或是其他複合經營才是當前產業生存的轉機出路。