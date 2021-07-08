行政院8日宣布13日起微解封，中央流行疫情指揮中心也公布各項鬆綁規定，當中針對國家公園部分，特定點名「墾丁所有沙灘持續關閉」，對此，屏東觀光業者有聽沒有懂，疑惑是變相指引遊客擠爆小琉球海灘的意思嗎？

「為什麼只講墾丁？」墾丁旅宿業者疑惑，中央直接點名墾丁沙灘，真的很奇怪，會令人覺得不能去墾丁那去小琉球好了，反正都是玩水。對此，琉球民宿業者也稱，墾丁被點名，小琉球真的剉咧等，會擔心一堆人跑到小琉球。

不過，中央有進一步指出，風景區的水上活動原則上也是禁止的。而屏縣府表示，將依據中央流行疫情指揮中心的指引，由團隊審慎討論評估後，逐步公告開放相關場域。

屏東觀光業者對微解封抱著左右為難的心情，墾丁民宿業者透露，早上在微解封尚未確定前，已有遊客致電詢問7、8月的房間，當時心情真的很忐忑，不知該不該接，幸最後僅詢問未下訂，而規定出爐後電話沒再響過，不過也未因此開心，因為「所謂的微解封，只是反應社會氛圍使然」，對整體觀光業助益不大。

對此，多數琉球民宿業者也有同感，紛紛表示將持續自主性歇業，有業者稱，至少要觀察到7月底才比較安全，而也有人說，要全島人打完疫苗才營業，畢竟離島醫療資源不足，只要1個出事就是封島，而觀光業也不用玩了，所以真的不需要為仍存在風險的微解封鬆懈。