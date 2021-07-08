美國佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）市長Dean J. Trantalis宣布，該市市中心到海灘之間的地下運輸系統興建工程，已經收到來自馬斯克旗下隧道建設公司Boring Company的投標。

「boring」一詞除了有無聊之意，也有鑽孔和挖鑿的意思。

羅德岱堡市長在推特上發文表示，這可能是減少交通堵塞真正創新的方法，他並表示，其他公司有45天的時間提交競爭標案。

該市長未披露Boring Company的投標條款，Boring Company也尚未對此發表評論，僅轉發該市長的推文。

Boring Company上個月才在拉斯維加斯展開第一個商業隧道項目，根據外媒報導，該公司將在拉斯維加斯興建三條地下隧道，未來將使用由人類駕駛的特斯拉汽車運送遊客穿越該市的會議中心，前往Wynn Resorts旗下永利飯店和Encore飯店，以及馬來西亞度假集團雲頂（Genting）的新綜合大樓等場所。

同時也是電動車製造商特斯拉公司和火箭公司SpaceX領導人，馬斯克早在2016年底就曾在推特上抱怨洛杉磯的交通「讓我抓狂」，並承諾一定要打造一台「無聊」（boring）的機器，然後就開始挖鑿。

今年2月邁阿密市長Francis Suarez表示，馬斯克曾告訴他，當地一個之前估價10億美元的隧道項目，6個月內後只要近3000萬美元的價格就能完成。