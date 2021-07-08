緯創(3231)今日(7月8日)代子公司鼎創有限公司公告將投資日幣80億元（暫定）取得由台灣晶端顯示貿易股份有限公司(JDI TaiwanInc.) 持有之高雄晶傑達光電科技股份有限公司(Kaohsiung Opto-Electronics Inc.) 100%股權，惟實際金額將依投資查核完成且雙方簽訂股權轉讓協議後確認。

此次交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年第三季完成所有程序。

緯創表示，透過此次收購，緯創除了將進一步加深與Japan Display Inc. (JDI)之合作關係外，更將其液晶顯示模組(LCM)事業擴展至車載及工控相關產品領域，正式進入一線客戶之模組供應鏈，並同時強化其全球製造佈局。未來交易程序完成後，緯創將持續擴充高雄晶傑達光電科技有限公司的產能及產品線，對於既有員工也將依雙方約定繼續聘用。

緯創6月營收719億元，月增17.92%，年減8.98%。累計上半年營收3782.38億元，年減4.21%。