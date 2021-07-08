德國漢莎航空周三在公司債發售中籌資了約10億歐元(約12億美元)，讓漢莎在新冠疫情期間接受國家紓困之後，緊接著能繼續改善公司財務。

受到旅遊業危機衝擊的漢莎，今年二月才在發行的公司債當中，償還了國有銀行復興信貸銀行(KfW)90億歐元紓困資金的一部分。

漢莎財務主管Remco Steenbergen表示，企業債的成功配售，證實了公司能獲得各種有利融資工具的機會。

漢莎這次發行了三年期和八年期公司債。期限為2024年的該筆債券年利率為2.0%；2029年到期的該批債券年利率為3.5%。

在歐洲航空業者當中，法國航空、易捷航空、英國航空母公司IAG、瑞安航空在今年都發售了公司債。

漢莎表示，將利用這些收益來增強公司流動性。先前一份備忘錄顯示，花旗、瑞信、匯豐、荷蘭國際集團負責管理這次的交易。

另外針對此前漢莎的增資計畫傳聞，漢莎周三表示，正在準備股票出售工作，尚未就增資規模和時機做出決定。