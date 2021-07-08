基隆崁仔頂魚貨市場是北台灣重要魚貨供應地，為嚴防疫情，市府同仁在出入口協助測量體溫，最近人員疲憊不堪，多次誤將酒精當額溫槍使用，產發處先向二信高中借用「高人流紅外線感測儀」，今天決定採買2台，提高效率、加速人流出入。

為嚴防市場成為疫情破口，市府要求崁仔頂魚貨市場攤商、消費者須遵守「雙罩一套」措施外，也每天派員在市內進行宣導、管制，並協助入內採購民眾測量體溫、酒精消毒，但封閉至今，許多人員早已精疲力盡，知情人士透露，市府人員最近壓力倍增，每晚都要多次重複相同動作，有時誤把酒精當額溫槍測量，鬧出許多笑話，更測壞4至5隻額溫槍。

產業發展處長黃健峰得知後，決定採購2台「高人流紅外線感測儀」，減省人力、增添效率，因緣際會下，發現二信高中曾自製感測儀於校內使用，因此向校方詢問，不僅便宜，也能達成效用，今天也派同仁至校內學習如何操作設備，相信未來能有效防疫，阻絕病毒入侵。

二信高中校長林立指出，2年前疫情爆發時，發現要派員逐一為學生量體溫相當耗時，立即請電機科主任劉兆祥研發紅外線感測儀，由電機科負責體溫感測成像、機械科協助機構外殼設計，用不到2周時間完成組裝，並於測試成功後開始使用，有效減少人力。

二信高中指出，高人流紅外線感測儀是利用熱電效應，將人體散發出的輻射熱經由鏡頸聚焦至內部電熱接受器及轉換器，最後由電腦畫面輸出，若體溫超過設定值會顯示紅色，現在1台成本2萬5千元，最晚7月16日以前會把設備交給市府。