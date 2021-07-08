目前正處於建交以來最糟糕階段的中澳外交關係，可能還會更加惡化。澳大利亞財政部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)表示，以前會批准的中國投資目，現在他會加以拒絕，因為現在的中國與以前比較是一個完全不同的中國。

去年4月澳大利亞領導人提出對最早在武漢爆發的新冠病毒源頭進行獨立的國際調查之後，澳大利亞與中國的關係出現了急劇惡化。在過去一年多裡，中國對澳大利亞展開了前所未有的持續性的全面報復，先後對澳大利亞出口中國的商品，如牛肉、海鮮、大麥、木材、葡萄酒、煤炭、礦石等，採取了各種形式的抵制。

《美聯社》引述弗萊登伯格的話說，儘管中方的抵制給澳大利亞造成了很大的困難，但是「我們將把更廣泛的國家利益放在首位」。不過，無法掩飾的事實是，澳洲一些出口產品沒有進入中國市場，比如大麥、葡萄酒和煤炭。

但是，弗萊登伯格說，澳大利亞仍然從對中國的鐵礦石出口中獲得相當大的利潤，現在鐵礦石的價格正處於歷史高位，為澳洲創造了大量收入。

《美國之音》引遊觀察人士指出，中國幾乎監全力報復澳大利亞的目的非常清楚，就是要逼迫澳大利亞不要追隨美國，並達到「殺一儆百」的目的，威懾美國其它盟友，化解美國主導的遏制中國擴張的聯盟。但是目前看來，在病毒溯源、南海航行自由、台灣問題上，澳洲仍然與美國、日本、印度等國在對抗中國上採相同立場。

報導說，即使在經濟方面，北京制裁澳洲的效果也未達到。除了鐵礦石以外，澳洲到抵制的商品，大都找到了替代市場，或者通過其它管道進入中國市場，比如澳洲龍蝦就透過香港轉運到中國消費者的餐桌上。

大陸外交部發言人趙立堅多次在公開場合不點名批評澳洲說，個別國家給別人「當槍使」，只會讓民眾為政府的錯誤政策埋單，這「就是他們應得的下場」。

趙立堅還表示，「我們絕不接受個別國家一方面從對華合作中撈好處，一方面以意識形態劃線，無端指責抹黑中國，損害中方核心利益。」