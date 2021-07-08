據《路透社》8日報導，美國「白宮2019冠狀病毒應對小組」日前在一篇推特貼文中，提到拜登捐贈疫苗給全球各地民眾使用，並在受贈國家名單中列出台灣國旗；不過，該貼文獻已遭到刪除。對此，我國外交部發言人歐江安表示，已要求華府代表處提醒美國不要造成「不必要的猜測與誤解」。

白宮2019冠狀病毒應對小組6日在推特上發文，文中列出美國捐贈疫苗給全球各國家的送抵時間與疫苗種類。在受贈國家名單中，抗疫小組直接地寫出台灣、莫德納疫苗與送抵時間，並附上我國國旗。我國總統蔡英文隨後在推特上轉推此則推文，並補充說明「感謝美國的慷慨。我們將一同戰勝這場流行病」。

孰料，這則貼文7日時遭到刪除。《路透社》分析，與全球大多數國家一樣，美國不正式承認台灣政府，而選擇與北京建立官方關係。北京則主張「一個中國原則」，宣稱台灣是中國領土的一部分。因此，任何認為台灣是或是應該被承認為獨立主權國家的說法，都會激怒北京。

對此，我外交部發言人歐江安表示，外交部有注意到該則推文已消失。「對於文章遭刪除的原因，媒體有不同的解讀，外交部已要求駐美代表提醒華府，不要因此引起各界不必要的猜測或誤解」。

報導指出，身為美方實際使館，美國在臺協會(AIT)已將台灣立場傳遞給白宮。美國是台灣最重要的國際支持者與武器供應國，拜登政府也採取行動再次保證會維繫此一支持。

不過，白宮印太協調官坎貝爾6日明確表態，華府支持與台灣的非官方關係，卻不支持台灣正式獨立。儘管坎貝爾如此表態，歐江安仍堅稱「美台互信不斷提升，拜登政府對台正展現大力支持，疫苗捐贈就是最好的例子。