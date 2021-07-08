對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(8)日新竹山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今(8)日針對新竹縣發布大雨特報，新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天（8日）各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上，請大家午後外出活動留意天氣變化。今各地高溫普遍32-35度，戶外活動請注意防曬並多補充水分以預防中暑。