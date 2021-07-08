對流旺盛 新竹縣大雨特報 大台北、中南部慎防午後雷雨 15:492021/07/08 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣山區有大雨發生，氣象局提醒，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(8)日新竹山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供) 對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今(8)日針對新竹縣發布大雨特報，新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局表示，今天（8日）各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上，請大家午後外出活動留意天氣變化。今各地高溫普遍32-35度，戶外活動請注意防曬並多補充水分以預防中暑。 「小暑」高溫炎熱 中部以北午後山區嚴防較大雷陣雨 日島根縣鳥取縣大雨 逾30萬人避難 #新竹縣 #大雨特報 #山區 #請注意 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市新蛋黃「湖子內重畫區」建案爆量 非六都全國第3名 11:162021/07/08 寶島 守護傳統市場第一線 新竹縣議會副議長贈防疫面罩 16:332021/07/07 寶島 「下次約吃飯吧」鄭智化曝北中南三地解讀大不同 12:582021/07/07 娛樂 用電量飆升擋不住 8日用電量上看3820萬瓩 09:242021/07/08 財經 新竹露營推薦 威尼斯溫泉露營地走路10分鐘就到內灣老街 09:122021/07/08 生活 防疫不礙建設 中市燙平破千條道路 04:102021/07/07 地方新聞 天氣炎熱 估用電量再上3800萬瓩大關亮黃燈 10:292021/07/07 財經 斗六市公所推出線上疫苗預約系統 保證打好打滿 19:572021/07/07 生活 對流雲系發展旺盛 易短時強降雨！屏東、台東大雨特報 03:502021/07/07 生活 高麗菜1顆200！市場婆媽這一幕讓眾人鼻酸 21:432021/07/07 生活 小暑到！午後雷雨連下一周 主要轟炸這地區 08:182021/07/07 生活 生活熱門新聞 環南市場攤販1家9口全確診 便當店老闆出借廁所也中鏢 - 生活 圖卡整理包》713有條件微解封 相關規定一次看 - 生活 微解封根本來亂的 網狠酸：政府邏輯已死 - 生活 微解封後敢看電影、健身嗎？鄉民曝1場所絕不敢去 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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