中央流行疫情指揮中心今宣布三級警戒延長，但同時鬆綁室內跟室外空間的防疫措施，並稱地方政府可以因時因地調整。新北市長侯友宜說，相關場域鬆綁的規畫剛剛才公布，但相關局處都會去了解，將會提出比較嚴格的措施，但這2天一定會討論出一個方向，讓大家知道。

面對微解封，外界擔憂假日人潮可能出籠，侯友宜也說，一直強調中央、地方團結面對防疫，警戒三級有相關指引，且已經做了一段時間，在沒有解除警戒前，中央有適度調整步伐，地方除了尊重中央，也會落實把關，讓疫情不在升溫，面對疫情一定會戰戰兢兢。

侯友宜說，將遵照中央公布內容的含義，讓新北嚴格落實做到防疫，將要求各局處檢討提出落實防疫的方法。

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